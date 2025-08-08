9 августа три знака зодиака окажутся в центре событий, способных привести их к долгожданному успеху.

Транзит Луны, находящейся в оппозиции с Меркурием, побуждает говорить правду, даже если она дается непросто.

Лев

9 августа станет для вас моментом, когда лишнее уйдёт на второй план, а главное выйдет на первый. Энергия Меркурия в этот день позволит вам взглянуть на ситуацию максимально ясно, особенно в вопросах самооценки. Вы поймёте, насколько сильны, и заметите, как эта внутренняя мощь отражается в ваших словах.

Дева

Вам пригодится умение не только мыслить логично, но и открыться эмоциям. Под влиянием Меркурия вы осознаете, что одних рациональных шагов недостаточно для ощущения радости. Иногда, чтобы достичь гармонии, нужно позволить себе уязвимость и искренность. В этот день успех придёт благодаря вашей готовности выйти за рамки привычных правил и прислушаться к сердцу.

Стрелец

Вы цените правду и умеете её доносить. Оппозиция Луны и Меркурия усилит этот дар, помогая вам легко находить общий язык с людьми. Откровенность станет вашим главным преимуществом, открывающим двери к новым возможностям. Когда вы говорите искренне, ваше творчество и энергия достигают пика. В этот день ждите вдохновения, плодотворных контактов и шагов, которые приведут вас к новым вершинам.

