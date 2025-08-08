Экологи отметили, что перемещения и поведение китов многое говорят о состоянии океана.

Ученые забили тревогу, заметив значительное снижение количества звуков, издаваемых синими китами. Как пишет The Economic Times, ученые использовали специальные подводные гидрофоны (водные аналоги микрофонов) для записи и отслеживания звуков морских обитателей и обнаружили значительное снижение количества криков китов. Эти записи помогают ученым отслеживать морскую жизнь и понимать, как деятельность человека влияет на животных.

Исследование показало, что волна тепла привела к сокращению количества пищи, необходимой китам, и спровоцировала пагубные изменения в химическом составе океана, что привело к цветению токсичных водорослей.

Это стало причиной самого масштабного отравления морских млекопитающих за всю историю наблюдений.

Группа исследователей за 6 лет наблюдений обнаружили четкие закономерности в пении китов по сезонам и годам. По случайному стечению обстоятельств, записи начались во время сильнейшей морской волны тепла, невиданной ранее в этом регионе.

Согласно исследованию, количество звуков, издаваемых синими китами, снизилось почти на 40%, а популяции криля и анчоуса резко сократились.

– Это все равно что пытаться петь, когда умираешь с голоду. Они тратят все свое время на поиски еды, – поясняют ученые.

Проблемы начались со странного участка необычно теплой воды в Тихом океане, обнаруженного в 2013 году. К 2016 году этот участок расширился до обширной области протяженностью более 3200 км. Резкий скачок температуры океана уничтожил основные источники пищи для китов.

