Днем 9 августа в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +30 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 9 августа

По данным РГП «Казгидромет», на западе и юге области дождь и гроза. Ночью + 21 градус. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. Без осадков, +36 градусов тепла. Ночью +25 градусов. Ветер северо-западный: 12 м/с.

В Актюбинской области тоже переменная облачность, на севере и востоке области дождь и гроза. Днем +32 градуса, ночью +20. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На западе и юге области дождь. Температура воздуха днем составит +38 градусов, ночью +27. Ветер северо-западный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com