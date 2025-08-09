Приют для животных рассчитан на 350 мест. Примерная стоимость его будет составлять от 50 до 70 миллионов тенге. После того как заявку одобрят и выделят средства, мы приступим к разработке проекта.

Как рассказал руководитель управления строительства ЗКО Нуркен Молдашев, на сегодняшний день документы по проекту реконструкции ветеринарного пункта с пристройкой для временного содержания животных в посёлке Круглозерное уже собрали. Заявку в бюджет на выделение денег на разработку проектно-сметной документации подали.

— Приют для животных рассчитан на 350 мест. Примерная стоимость его будет составлять от 50 до 70 миллионов тенге. После того как заявку одобрят и выделят средства, мы приступим к разработке проекта. Думаю, завершим его в 2026 году. И только потом начнём строительство, — пояснил Нуркен Молдашев.



