На выделенные из республиканского бюджета деньги планируют реконструировать еще 20 километров дороги.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог ЗКО Марат Куаншалиев сообщил, что в 2025 году продолжаются работы по реконструкции на двух крупных дорожных объектах. На трассе Бурлин – Аксай – Жымпиты (68–139 км) уже освоено 7,3 миллиарда тенге и уложено 24,4 километра асфальтобетонного покрытия. В 2025 году из республиканского бюджета выделено ещё 7,9 миллиарда тенге, на которые планируют реконструировать 20 километров. Сейчас уже сделано 5,8 километра нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также реконструкция продолжится на дороге Чапаев – Жангала – Сайхин (130–191 км) уже освоено 7,6 миллиарда тенге, уложено 31 километр асфальтобетонного покрытия. В 2025 году выделено 3,9 миллиарда тенге из республиканского бюджета и 400 миллионов из местного. На эти деньги планируется ремонт 15 километров дороги, уже выполнено 5,1 километр нижнего слоя.

На других участках дороги проводится капитальный ремонт. На трассе Чапаев – Жангала – Сайхин (307–337 км) проведены работы по устройству основания основной дороги и устройству объездной дороге. Освоен один миллиард тенге. В 2025 году из местного бюджета выделено один миллиард тенге. На эти средства запланирован ремонт трех километров дороги. Уже выполнены работы по устройству одного километра нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

На дороге Барбастау – Акжайык – Индер (93–145 км) тоже капремонт, уже освоено 2,8 миллиарда тенге, в этом году из местного бюджета выделено 9,4 миллиарда тенге, на эти деньги запланирован ремонт 24 километров, уже сделано 22 км нижнего слоя. На участке Федоровка – Аксай (51,7–73 км) на капремонт из местного бюджета выделено 1,4 миллиарда тенге. На эти деньги планируется отремонтировать 4,5 километра дороги. На сегодняшний день готово 12,4 километра нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Средний ремонт ведётся на трассе Чапаев – Жангала – Сайхин (0–104 км, выборочно 40 км). Здесь освоено 470 миллионов тенге, из местного бюджета выделено ещё 500 миллионов, уже сделано 5,7 километра нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.



