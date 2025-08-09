В качестве рабочей силы их держал отчим.

Двоих детей четыре года держали в рабстве

В появилось видео, на котором истощенные дети рассказывают, что четыре с половиной года отчим силой удерживал их и заставлял пасти скот, а за потерянных овец подвергал побоям.

По информации департамента полиции Жамбылской области, случай произошел в Таласском районе. Подозреваемый задержан и находится в ИВС. Детям оказывается медицинская и психологическая помощь. Также в отношении местных полицейских начата служебная проверка.

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей странице в Instagram сообщила, что детей разместили в кризисный центр. Проводятся следственные действия, назначены экспертизы.

— Региональный уполномоченный рядом с детьми. Дети рассказывают, что около четырех с половиной лет подвергались жестокому обращению со стороны отчима, - говорит Динара Закиева.

Между тем, сообщается, что министр внутренних дел Ержан Саденов лично контролирует расследование данного дела.