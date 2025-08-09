Программа объединит усилия учителей, родителей и учеников для создания безопасной атмосферы в учебных заведениях.

Как сообщили в министерстве просвещения РК, по всей стране со следующего учебного года во всех школах и колледжах начнёт работать новая программа по профилактике буллинга — «ДосболLIKE». Её цель — снизить случаи травли среди детей и подростков, создать безопасную и дружелюбную атмосферу в учебных заведениях. Программу разработали с учётом международных и казахстанских правил и лучших мировых практик. Перед запуском её проверили в 50 школах девяти регионов. Лучшие результаты показали учебные заведения Астаны, Алматы, Абайской и Жамбылской областей. В этих школах работала простая система:

жалоба → анализ → план помощи → наблюдение. За процесс отвечали специальные антибуллинговые команды, которые следили за ситуацией и после решения проблемы.

— Мы рассматриваем программу «ДосболLIKE» как устойчивый инструмент профилактики буллинга. По итогам апробации видно, что участие всех сторон – педагогов, родителей и самих детей, что способствует снижению конфликтности, формированию культуры доверия и уважения, а также созданию более безопасной и благоприятной школьной среды, — подчеркнула председатель комитета по охране прав детей министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Программа включает обучение специалистов. Уже подготовлено около 2,5 тысячи педагогов, психологов и сотрудников образования. В течение года планируется обучить ещё более восьми тысяч человек по всей стране.