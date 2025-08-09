При этом в некоторых регионах ожидается жара.

Дождь, град и шквальный ветер ожидается на западе Казахстана 10 августа

По данным РГП «Казгидромет», 10 августа в Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град и шквальный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +28 градусов, ночью +19.

Гроза с дождем и ветром ожидается и в Атырауской области. Температура воздуха днем +33 градуса, ночью +23.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют сильный дождь, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем ожидается до 28 градусов тепла, ночью +20.

В Мангистауской области дождь, гроза, днем +36 градусов, ночью +27.