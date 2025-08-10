Ущерб от порчи яровой пшеницы составил 1,3 миллиона тенге.

В областном суде ЗКО сообщили, что на арендованном крестьянским хозяйством участке площадью 30 гектаров лошади повредили посевы яровой пшеницы. Пастух уже оплатил штраф, а комиссия оценила ущерб от порчи урожая в 1,3 миллиона тенге. Глава хозяйства подал в суд на владельцев 70 лошадей и пастуха, требуя компенсацию за причинённый ущерб.

Шынгырлауский райсуд, рассмотрев дело, указал на пункт 1 статьи 917 ГК, по которому имущественный вред, причиненный неправомерными действиями имущественным благам и правам граждан, подлежит возмещению причинившим вред в полном объеме.

Ответчики заявили, что не участвовали в комиссионной проверке и не согласны с расчётом убытков. Но суд установил, что акт обследования составлен не только истцом, а с участием нейтральных лиц — в том числе представителя сельского округа. Эти данные использовали для расчёта ущерба.

Штраф, оплаченный пастухом, подтвердил факт происшествия, незаконность действий и вину. Также доказано, что лошади действительно принадлежали ответчикам. Животные находились на участке без сопровождения хозяев, то есть умысла не было, но ответственность остаётся. Суд, исходя из принципов справедливости, постановил взыскать с ответчиков 900 тысяч тенге. Решение вступило в силу.