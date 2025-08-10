Суд установил, что при отказе в приватизации госорган допустил ошибки.

Как сообщили в суде Атырауской области, в 2011 году учительнице из Атырау дали в аренду двухкомнатную квартиру 68,3 квадратных метра из государственного фонда. Однако через три года ей отказали в приватизации жилья. Причиной стало то, что в 2022 году за ней числился небольшой дом, который она позже подарила знакомой.

Женщина, выросшая в детдоме, подала в суд. Она пояснила, что всегда исправно платила аренду. Ранее ей дали землю, где она начала строить дом площадью 20,5 квадратных метров. Из-за нехватки денег строительство не закончила — в доме не было ни окон, ни отделки, и он был непригоден для жизни. Позже она передала его знакомой. Когда обратилась в суд, ни у неё, ни у её сына своего жилья не было. Стаж работы у педагога — 43 года, она посчитала, что имеет право выкупить квартиру по остаточной цене.



Суд первой инстанции установил, что при отказе в приватизации госорган допустил ошибки: не учёл все обстоятельства, не выслушал женщину, а решение приняли ещё до того, как она передала дом. Также информацию о передаче дома не проверили как следует.



Суд встал на сторону педагога и обязал госорган разрешить приватизацию квартиры. Власти согласились с решением и не стали его оспаривать. Судебный акт вступил в законную силу.