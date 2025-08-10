В Казахстане стартует новая методика отбора призывников — PSY-РИСК, направленная на раннее выявление склонности к суицидальному поведению.

В Казахстане стартует новая методика отбора призывников — PSY-РИСК, направленная на раннее выявление склонности к суицидальному поведению. Среди призывников 2025 года по этой методике в Казахстане выявили 470 человек с предрасположенностью к суициду, сообщили в Министерстве обороны. Часть указанных призывников освободили от воинской службы, либо направили на дополнительное обследование.

— Новая система представляет собой многоэтапный механизм психодиагностики, включающий первичный скрининг, углублённое психологическое обследование и, при необходимости, психиатрическую экспертизу. Главная цель – исключить из призыва тех, кто не готов к службе в Вооружённых силах с точки зрения психоэмоциональной устойчивости, — говорится в сообщении министерства.

Методику планируется поэтапно внедрить во всех регионах.