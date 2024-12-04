Призывник выпал из окна военкомата в Уральске

Инцидент произошел в ночь на первое декабря. 19-летнего Мейрамбека Сафиуллиева забрали в военкомат, при этом родственники юноши утверждают, что никаких повесток ранее он не получал. А значит ни морально, ни психологически не был готов к службе. Вместе с Мейрамбеком в военкомате оказываются двое его друзей. Обговорив ситуацию, они решают пройти воинскую службу.

Инцидент произошел в ночь на первое декабря. 19-летнего Мейрамбека Сафиуллиева забрали в военкомат, при этом родственники юноши утверждают, что никаких повесток ранее он не получал. А значит ни морально, ни психологически не был готов к службе. Вместе с Мейрамбеком в военкомате оказываются двое его друзей. Обговорив ситуацию, они решают пройти воинскую службу.

— На ночь их поместили в спальную комнату на третьем этаже, где ранее не знакомый парень начинает их подговаривать к побегу. При этом он обманул их, сказав, что его отец состоятельный человек и заплатит штраф за них. На самом деле он оказался официантом. Ночью тот парень привязал покрывала к кровати и спустился по ним. Следом пошел друг Мейрамбека, далее второй друг. Увидев, что друзья ушли, Мейрамбек тоже начинает спускаться. Однако покрывала не выдерживают, и он падает с высоты третьего этажа прямо на асфальт. Друзья попытались поднять его, но он не смог встать. Он уже не чувствовал своего тела. Оставшиеся в спальне парни начали звать дежурного, однако его на месте не оказалось. Он вышел только спустя полчаса, хотя должен был сидеть в коридоре. При этом мама одного из сбежавших знала о предстоящем побеге сына и предупреждала дежурного несколько раз, — рассказал брат Мейрамбека Нурхат Абулгазиев.

Кроме этого, родственники утверждают, что Мейрамбек ещё продолжительное время оставался лежать на асфальте. По их словам, юноша получил переохлаждение, а также перелом позвоночника. Из-за этого он не может справлять нужду. Ему предстоит операция и может грозить инвалидность.

Нурхат Абулгазиев говорит, что его брат всегда хотел служить в армии. В военкомат он зашел на своих ногах, а сейчас есть вероятность, что он на всю жизнь останется инвалидом. Родственники считают, что здесь виноваты сотрудники военкомата, которые халатно отнеслись к своим обязанностям.

Друг Мейрамбека Али Бейбит, который в тот вечер был вместе с ним говорит, что они изначально планировали отслужить в армии. Он вспоминает, что тот парень многих уговаривал бежать. Поддавшись на уговоры, трое друзей тоже решили последовать за ним. Он первым и спустился с окна и удачно приземлился. Второму тоже повезло. Когда третьим полез Али на уровне второго этажа одеяла порвались и юноша упал. Однако ничего себе не повредил. Они начали кричать Мейрамбеку не прыгать, но тот не услышал и полез следом, и упал.

— Мы его подняли, но он не смог стоять на ногах. Мейрамбек попросил вызвать скорую, а нам сказал уходить. Мы в шоковом состоянии убежали. Когда перепрыгивали через ворота я упал и сломал себе руку, — рассказал Али Бейбит.

Али говорит, что решётки на окнах еле держались, и парням не стоило особых усилий выдавить его. Брат Али Нурсултан Жумагельды отметил, что готовы возместить причинённый материальный ущерб за порванные одеяла и сломанную решётку на окнах.

Между тем, в департаменте по делам обороны ЗКО сообщили, что призывник в 2023 году закончил обучение. Ранее получал повестку через контактный номер 1414 о явке в призывный пункт.