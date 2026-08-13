Забыли тампон внутри: казахстанец отсудил 1,5 миллиона тенге за врачебную ошибку

В Кызылординской области суд вынес решение по делу о грубой врачебной ошибке. Житель региона отсудил у медицинского учреждения материальный ущерб и компенсацию морального вреда за оставленный во время операции марлевый тампон.

Как сообщили в Верховном суде РК, мужчина первоначально обратился к хирургам для удаления кисты. Однако после хирургического вмешательства пациент не почувствовал облегчения. Его мучили сильные боли, рана долго не заживала и постоянно воспалялась. Из-за этого он был вынужден делать ежедневные перевязки.

Спустя два месяца страданий казахстанец обратился в другое медучреждение. Там во время повторной операции хирургами из места предыдущего вмешательства была извлечена оставленная коллегами марлеома - марлевый тампон. Вторую операцию пациенту пришлось оплатить из собственного кармана.

Наличие инородного тела подтвердили протоколом операции, записями в медкарте и видеозаписью. После случившегося уполномоченный орган провел внеплановую проверку клиники, где проводилась первая операция. Вскрылся целый букет нарушений - не соблюдались обязательные медицинские стандарты при проведении операции, послеоперационное наблюдение за пациентом велось ненадлежащим образом. Кроме того, записи в документации были неполными, а результаты обязательных анализов и исследований вовсе игнорировались.

Исследовав все материалы и выслушав показания врачей, суд признал клинику виновной. Медучреждение обязали выплатить пострадавшему пациенту более 1,5 миллиона тенге в качестве возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда.