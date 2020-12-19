Забег стартовал 15 декабря, а финишировал Баубек 16 декабря в селе Карагаш при сопровождении команды Qareket Engineering. Так же компания организовала и полностью спонсировала забег. Была тщательная и кропотливая подготовка. Несмотря на то, что за окном -26°C и свирепый зимний ветер, спортсмен феноменально смог преодолеть немалую дистанцию, вне всякого сомнения. Баубек с детства любил спорт – в школьные годы играл в футбол, посещал секции бокса и борьбы, но никогда не занимался бегом. Буабек рассказывает, что впервые пробежал 60 километров за 5 часов 20 минут, потом почти удвоил дистанцию, пробежав 110 километров за 12 часов. Затем в апреле на Алматинском марафоне он стал девятым по счету на дистанции 42 километра среди 1 800 участников. Затем был забег на 21 километр в Актобе, где Баубек стал пятым, потом марафон в столице и вновь дистанция в 42 километра и попадание в первую десятку сильнейших. Он отмечает, что успехи придают ему сил и мотивации. – Осенью я отправился на забег по горной местности в Тараз, но, к сожалению, из-за сложного рельефа стал только 10-м, вернувшись, уже через день побежал с ребятами эстафету в 500 километров из Уральска в Атырау, на это нам потребовалось два дня. Еще одной ценной победой в своей копилке считаю «золото» на дистанции 20 километров на прошедшем забеге DALA RACE QUZ в Атырау, – говорит Баубек Ильясов. Он признается, что его успехи были бы невозможны без поддержки спонсора – компании ТОО «Qareket Engineering» и дружной команды этой компании.