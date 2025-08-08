Ақтөбеде қымбат көлікті Қостанайдан жеткізіп беремін деген алаяқ құрықталды. Ол логистикалық қызмет көрсетемін деп үш премиум санаттағы автокөлікті заңсыз иемдегені анықталды. Бұл туралы ішкі істер министрлігі хабарлады.
Алаяқтың кесірінен тұрғындарға 50 миллион теңгедей шығын келген. Жедел-іздестіру іс-шарасы барысында төрт күдікті қолға түсті. Құрықталғандардың барлығы Ақтөбе қаласының тұрғындары екен. Екі адам бұрын сотталған. Тінту барысында айғақ заттар тәркіленді.
Ұрланған көліктер заңды иесіне қайтарылған. Қазіргі таңда темір тұлпарды заңсыз иеленгендерге қатысты тергеу басталды.