Сейчас разрабатывают проект Областной многопрофильной больницы на 550 коек. Там же будет отдельный корпус для кардиологического центра на 200 коек. Планируется строительство перинатального центра на 200 коек.

В микрорайоне «Акжайык» уже завершили строительство пяти многоквартирных жилых домов на 390 квартир. Ключи уже вручили очередникам. Об этом рассказал руководитель управления строительства ЗКО Нуркен Молдашев.

— В эксплуатацию ввели канализационную-насосную станцию мощностью 20 тысяч кубов в сутки. Реабилитационный центр на 150 мест уже начал работать. Ведётся строительство насосной станции на 7800 кубов для обеспечения микрорайона водоснабжением. Завершилось строительство ещё трёх многоквартирных жилых домов на 370 квартир. Сейчас ведётся благоустройство придомовых территорий, внутриквартальных проездов, — рассказал глава управления.

По его словам, в 2025 году начнут строить ещё два многоквартирных дома на 120 квартир и два девятиэтажных дома на 460 квартир.