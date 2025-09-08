Токаев поручил правительству и акиматам улучшить сервис для перевозчиков на границе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием к народу. Он рассказал о развитии транспортной системы страны, передает Aqorda. Сегодня строятся и ремонтируются 13 тысяч километров дорог. Особое внимание нужно уделить транзитным коридорам, ведь через Казахстан проходит путь из Китая в Европу. Чтобы сократить сроки перевозок почти на треть, важно ускорить строительство дороги «Саксаул – Бейнеу», которая позволит сократить почти на треть сроки транзита из Китая в Европу по территории Казахстана.

Президент отметил, что транспортная система должна не только развиваться, но и окупать вложенные государством средства. Большой потенциал есть у контейнерных перевозок. Сейчас их доля в Казахстане — всего 7%, тогда как в мире — более 16%. Поэтому правительство должно подготовить Программу поддержки контейнерных перевозок и развивать мультимодальные маршруты. Отдельно он подчеркнул важность прозрачной тарифной политики. Сейчас система слишком сложная и негибкая. До конца года правительство должно утвердить новые тарифы, учитывающие все виды транспорта.

— От грузоперевозчиков поступают многочисленные жалобы на затянутость всех процессов. Фактически каждую услугу им приходится оформлять через разные цифровые системы, а где-то даже по-старинке бегать с бумажками. Еще большее возмущение вызывает отсутствие качественного доступа к интернету на некоторых пограничных и таможенных постах. Необходимо срочно выправлять ситуацию. Поручаю также ускорить внедрение многофункциональной цифровой платформы управления перевозками с применением искусственного интеллекта. До конца октября требуется запустить единую цифровую систему таможенных и логистических услуг Smart Cargo. Эта система обеспечит частным компаниям равный автоматизированный доступ к инфраструктуре, — сказал Президент.

Также идет модернизация пунктов пропуска: в этом году откроют 8 новых, а в ближайшие три года реконструируют ещё 34. Это важно, так как многие пункты сейчас не соответствуют современным требованиям и портят имидж страны. Токаев поручил правительству и акиматам улучшить сервис для перевозчиков на границе и создать условия для транзита по принципу «зелёного коридора» — без лишних задержек.

Напомним, что Пункт пропуска «Сырым» в ЗКО закрыли на ремонт 4 августа. Водители фур с жалобой на многокилометровые очереди. По их словам, пробка длиной в 24 километра.



