5 августа стало известно, что рейсовым автобусам всё-таки разрешили пересекать границу через пост «Сырым». Начальник автовокзала Талгат Бисекенов сообщил, что разрешение будет действовать до 31 августа.

Пункт пропуска «Сырым» в ЗКО закрыли на ремонт 4 августа. Проезд обещали временно ограничить для легковых автомобилей и общественного транспорта, который будет действовать ориентировочно до 31 декабря 2026 года.

— Согласно расписанию в сутки из Уральска в Самару выезжает пять рейсов. Задержек на границе никаких нет, — пояснил Талгат Бисекенов.

К слову, также от ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» есть рейсы на Саратов, Тольятти, Оренбург, Казань.

«КазАвтоЖол» предлагает альтернативные пункты пропуска для пересечения границы:

«Шаган» (РК) / «Тёплое» (РФ) – двусторонний, для граждан Республики Казахстан и Российской Федерации. Расположен на 33 км дороги KZ07-01 Уральск – граница России.

«Аксай» (РК) / «Илек» (РФ) – международный. Расположен на 144 км дороги KZ07-04 Подстепное – Фёдоровка – граница России.

«Таскала» (РК) / «Озинки» (РФ) – международный. Расположен на 104 км дороги KZ07-06 Уральск – Таскала – граница России.

Напомним, первого июля в Палате предпринимателей ЗКО состоялось совещание касательно предстоящей реконструкции и модернизации автомобильного пункта пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе. Тогда стало известно, что 10 июля пункт пропуска Сырым частично закроют на реконструкцию, которая продлится 16 месяцев. Легковые автомобили и пассажирские автобусы будут перенаправлять на посты — «Таскала», «Шаган» и «Аксай». Девятого июля и.о. директора ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Мирлан Насипов сообщил, что закрытие пункта пропуска «Сырым» перенесли на неопределенное время.