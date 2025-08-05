50 тысяч кубометров в сутки: в Атырау запустили новую фильтровальную станцию

На правобережье города Атырау завершено строительство, и введена в эксплуатацию водоочистная станция №5. Цель проекта – обеспечить горожан дополнительным источником питьевой воды, сообщает региональная служба коммуникаций.

Запуск новой станции позволит решить проблему дефицита питьевой воды и низкого давления в городской сети. Производительность станции – 50 тысяч кубометров в сутки. Вода забирается из реки Жайык через плавучую и береговую насосные станции первого подъёма.

– Плавучая станция продолжит работать даже при низком уровне воды. Очистка включает в себя этапы отстаивания, фильтрации и обеззараживания гипохлоритом натрия. Этот реагент производится на месте – на специальной установке рядом со станцией из поваренной соли. Система повторного использования промывной воды позволяет экономить водные ресурсы. Очищенная вода хранится в трёх резервуарах и подаётся потребителям через насосную станцию второго подъёма, – пояснила пресс-секретарь управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области Амангуль Айтбай.

На станции установлены три резервуара объёмом по 10 тысяч кубометров каждый.