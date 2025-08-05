В редакцию «МГ» прислали видеоролик, где онкобольная женщина просит обратить на неё внимание и избавить её от невыносимых страданий. Виктория Столбоушкина рассказала, что не может терпеть адские боли от медицинских процедур, а именно при замене нефростомы.

В редакцию «МГ» прислали видеоролик, где онкобольная женщина просит обратить на неё внимание и избавить её от невыносимых страданий. Виктория Столбоушкина рассказала, что не может терпеть адские боли от медицинских процедур, а именно при замене нефростомы. По её словам, ей проводят эти процедуры без анестезии. Трубка нефрастомы постоянно вылетает и моча скапливается в организме. За прошедшие три месяца ей провели 8 миниопераций по замене нефрастомы.

— Рак мне диагностировали 11 лет назад. Позже у меня появились проблемы с почками и мне спереди вывели один катетер. Много лет я так работала и воспитывала своих двух дочерей. Им сейчас 13 и 11 лет. Я хочу сказать, что я не отказываюсь от медицинской помощи, я просто не вижу смысла в моей госпитализации. Меня просто забирают, прокалывают цефтриаксон и вновь я возвращаюсь со своими проблемами домой. С апреля мне установили два катетера сзади. И не поверите, с этого время начался мой ад. Невыносимые боли, эти нефростомы постоянно вылетают, каждые два-три дня. Ладно, если бы я поднимала тяжести, так я лежу. Моча скапливается в организме. Мне приходится ехать опять в больницу. Всё это делают без анестезии, режут на живую, вы понимаете, я не живу, а мучаюсь. До этого, когда катетер стоял спереди, при моём диагнозе я ездила из посёлка в город и работала, а сейчас большую часть времени я лежу, — рассказывает Виктория.

Онкобольная просит врачей обратить на неё внимание и предложить альтернативный метод лечения.

— Я не понимаю, зачем мне поставили два катетера сзади, я всё время лежу на них. Адские боли. А я жить хочу, работать, заниматься своими детьми. Да элементарно смотреть, как они растут, ходить на школьные собрания. Невыносимо всё это терпеть, — говорит женщина.

Виктория отмечает, что её неделю принял главврач больницы, но пока ничего не поменялось. В управлении здравоохранения ЗКО прокомментировали видеоролик.

— У пациента основной диагноз — рак шейки матки. Гидронефроз обеих почек. Хроническая почечная недостаточность 2-3 стадии. Анемия средней степени. Гиперактивный мочевой пузырь. Недержание мочи, нефростома с обеих сторон. Состояние пациента средней степени тяжести. Пациентка регулярно испытывает выраженные болевые ощущения при установке нефростом, что, по её словам, осуществляется без должного обезболивания (наркоза). После процедуры — жалобы на неэффективность нефростомы с левой стороны: моча не отходит, наблюдаются признаки интоксикации (температура и слабость). Пациентка записана на консилиум (хирург, нефролог, уролог) в Областную многопрофильную больницу на 7 августа, где планируется дальнейшее определение тактики лечения и подхода к восстановлению оттока мочи, — пояснили в ведомстве.

Также в управлении дополнили, что пациентка отказывается от госпитализации в больницу по личным причинам и просит содействия в замене нефростомы под наркозом или с адекватной анестезией в условиях Областной многопрофильной больницы.

— На данный момент договорились с внештатным урологом в одной из частных клиник города на осмотр и решение дальнейшей тактики введения, — заключили в облаздраве.