На все собранные деньги Виктория Столбоушкина купила строительные материалы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Казахстанцы помогли купить дом в селе ЗКО больной раком матери-одиночке (фото) Виктория Столбоушкина рассказала, что после публикации статьи неравнодушные казахстанцы перечислили ей 130 тысяч тенге. - На все эти деньги я купила пенопласт, чтобы обшить дом, серпянку, плиточный клей, ГВЛ, профили, саморезы, гвозди, два шпателя, грибки для крепления пенопласта, и еще 10 тысяч тенге заплатила за доставку строительных материалов. Жаль, что немного не хватило денег на трубы для септика и для воды на кухню, замазку для окон и пену, чтобы щели запенить и ОСБ на перегородки, - сообщила мать-одиночка. Женщина благодарит каждого, кто помог ей. - Меня переполняют эмоции, это счастье сделать уютным свой угол. После ремонта мы сможем переехать и жить там со своими дочками, - заключила Виктория. - Я желаю каждому, кто не оставил меня в этой беде, никогда не болеть. Напомним, два года назад журналисты редакции "МГ" писали о Виктории, тогда она со своей семьей ютилась на съемной квартире, которую ей сдавала многодетная семья из села Озерное района Байтерек. Муж подрабатывал случайными заработками. Все деньги уходили только на таблетки. Но в прошлом году онкобольная женщина осталась совсем одна с двумя дочерьми - 8-летней Биатой и 7-летней Полиной. Она разошлась с гражданским мужем. По ее словам, он стал очень часто употреблять алкоголь. Кроме того, год назад женщина решила перебраться в город, чтобы посещать больницу для замены трубок в мочеприемнике. Однако дешевую съемную квартиру ей пришлось освободить в апреле этого года, потом знакомые ей предложили пожить в заброшенном доме в селе Покатиловка Теректинского района. После чего, Виктория приобрела полуразрушенный дом в этом же селе. Все, кто желает помочь Виктории Столбоушкиной, могут перечислить деньги по следующим реквизитам на имя ее подруги Зарины Бахиревой на номер карты Каспи голд 4400 4301 5204 2252, привязанный к номеру Зарины 8 777 380 08 66 или можете позвонить на номер Виктории Столбоушкиной 8 771 376 21 24. 130 тысяч тенге собрали казахстанцы на ремонт дома больной раком матери-одиночке в ЗКО Строительные материалы закупленные на собранные деньги 130 тысяч тенге собрали казахстанцы на ремонт дома больной раком матери-одиночке в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено Викторией Столбоушкиной