Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов во время брифинга в региональной службе коммуникаций, около двух недель назад в лаборатории областного СПИД-центра начали проводить анализы на коронавирусную инфекцию. Как выяснилось позже, руководство и несколько специалистов медучреждения заболели COVID-19. – Оборудование, на котором проводились анализы, переданы в одну из частных клиник. Там сейчас проводят анализы. Передача оборудования заняла определённое время, что сказалось на работе. Из-за этого возникли с задержкой получения результатов ПЦР-тестов, - рассказал Махамбет Досмухамбетов. Зараженными оказались руководитель областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Байтолла Газизов и 10 сотрудников центра. Сейчас они получают необходимое лечение.

