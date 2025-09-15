В результате столкновения пострадали два человека, среди них — ребёнок.

Инцидент произошёл у большого причала напротив маяка «Меловой».

В сети появилось видео столкновения двух катеров. Его сняла пассажирка катера «Elise». На кадрах видно, как люди отдыхают на воде, когда вдруг происходит резкий удар. На записи слышны испуганные крики детей.

По информации Lada.kz, в яхт-клубе «Бриз» сообщили, что авария случилась вечером 13 сентября около 19:30. В результате столкновения пострадали два человека, среди них — ребёнок. Их увезли в больницу на скорой помощи.

По предварительным данным, виновником может быть капитан одного из катеров. У судна повреждён правый борт.

В яхт-клубе пояснили: по международным правилам (МППСС-72) суда при встрече должны расходиться левыми бортами. Капитан одного катера — «Izi» действовал по правилам и отвернул вправо, а «Elise» пошёл влево, из-за чего и случилось столкновение.

Напомним, что на 11 сентября недалеко от поселка Сенек Мангистауской области в ДТП погибло 10 человек. Восемь человек скончались на месте, еще двое – по пути в больницу. Водитель и двое пассажиров с различными травмами доставлены в больницу.











