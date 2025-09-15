В Уральске расширили список категорий пассажиров с правом на льготный проезд

Акимат и городской маслихат Уральска приняли совместное решение о предоставлении бесплатного и льготного проезда отдельным категориям жителей на внутригородском общественном транспорте (за исключением такси).

Право на бесплатный проезд получили:

ветераны боевых действий на территории других государств и ветеранам приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС (1988–1989 годы), включая эвакуированных и детей, находившихся в утробе на момент эвакуации;

лица с инвалидностью I и II групп;

дети до 7 лет;

многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», а также ранее удостоенные звания «Мать-героиня» или орденов «Материнская слава» I и II степени.

Льготный проезд (50% от тарифа). Скидка предоставляется:

детям от 7 до 18 лет;

сопровождающим лиц с инвалидностью;

пенсионерам;

лицам с инвалидностью по слуху;

гражданам, пострадавшим от Семипалатинского ядерного полигона.

При безналичной оплате льготный тариф составляет 50 тенге, при наличном расчёте — 100 тенге.

Расходы будут покрываться за счёт городского бюджета. Контроль за исполнением решения возложен на заместителя акима города. Документ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

По данным отдела ЖКХ и пассажирского транспорта, в Уральске зарегистрированы более 13 тысяч людей с инвалидностью, из них свыше 5 тысяч — инвалиды II группы, включая 2,2 тысячи человек с ментальными нарушениями с детства. Введение льгот призвано снизить финансовую нагрузку и обеспечить большую социальную интеграцию уязвимых категорий граждан.