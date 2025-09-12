Сейчас по городу ездят пять таких автобусов, они работают на маршруте №2 в пилотном режиме.

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, в Уральске начали тестировать первые электроавтобусы. Их закупило ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк». Сейчас по городу ездят пять таких автобусов, они работают на маршруте №2 в пилотном режиме. После испытаний решат, останутся ли они на линии дальше.

Журналисты редакции прокатились на новом электробусе. Он едет плавно и почти бесшумно. Салон оказался необычным: просторный, с отделкой под дерево. На поручнях есть USB-зарядки для телефонов, а в центре установлен небольшой экран — для рекламы или объявлений. Место водителя стандартное, как в обычных автобусах. У электробусов есть свои плюсы: они не загрязняют воздух, экономят топливо и отличаются высокой энергоэффективностью. Но есть и минусы — высокая цена, ограниченный запас хода и долгое время зарядки. Кроме того, нужны специальные станции для подзарядки.

Напомним, что в нашем городе работает одна электрозаправка. В 2024 году в области было зарегистрировано 66 экологичных машин.







