Днем 13 сентября в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +23 градуса тепла.

По данным РГП «Казгидромет», на севере области небольшой дождь. Днём без осадков. Ночью дождь, гроза: + 12 градусов. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Атырауской области переменная облачность. Днем на западе, юге, востоке области дождь, гроза. +23 градуса тепла. Ночью +13 градусов. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Актюбинской области облачно с переменами. На севере, юге, востоке области дождь, гроза. Днем +20 градусов, ночью 1-6, на юге области 9 тепла, на севере области на поверхности почвы заморозки 2 градуса. Ветер северо-восточный: 14 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На западе, севере, востоке области дождь, гроза. Температура воздуха днем составит +25 градусов, ночью +17. Ветер северо-восточный: 14 м/с.

Фото: pixabay.com