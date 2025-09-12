Его подозревают в получении взятки.

Сотрудники КНБ задержали 33-летнего заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области Талгата Бисена. Об этом сообщил портал «Ак Жайык». Чиновника задержали прямо в здании областного акимата.

По информации источников издания, его подозревают в получении взятки от директора подрядной компании. В отношении Бисена завели дело по статье 367 УК РК «Получение взятки».

Директор ТОО проходит по статье 366 УК РК «Дача взятки». Обыски прошли в офисе компании и в акимате. Сейчас чиновник находится под подпиской о невыезде. Однако следствие может изменить меру пресечения и отправить его в СИЗО. Расследование продолжается.

