В областном суде ЗКО состоялся процесс по апелляционной жалобе бывшего председателя Уральского городского суда Руслана Жумагулова. 3 июня 2025 года в Таскалинском районном суде его приговорили к 2 годам 7 месяцам лишения свободы. Тогда подсудимый полностью признал вину и подписал процессуальное соглашение.

Позже в суд ЗКО поступила апелляционная жалоба. В состав апелляционной коллегии по делу Жумагулова входят судьи: Эрик Акбаев, Айвар Бижанов, Магира Китарова. Адвокат Жумагулова Айгуль Молдагалиева подала ходатайство, чтобы судьи апелляционной коллегии выделили время для ознакомления с делом, который состоит из 20 томов.

— Дело в том, что при процессуальном соглашении с делом не ознакамливают. Сейчас нам необходимо с ним ознакомиться. Прошу суд выделить на это время, — сказала Айгуль Молдагалиева.

Прокурор был не против этого. Судья Айвар Бижанов выделил на это время и отложил судебный процесс.

В июне районный суд признал Руслана Жумагулова виновным по статье ст.ст.24 ч.3 — 190 «Покушение на мошенничество» и приговорил к 2 годам 7 месяцам лишения свободы. До приговора суда Жумагулов находился под домашним арестом и он был взят под стражу в зале суда. Нуржигита Фазылгалиева суд также признал виновным за мошенничество и покушение на дачу взятки. Ему назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев с конфискацией имущества. Его также взяли под стражу в зале суда.

Как следует из материалов дела, осужденный на 14 лет за убийство и разбой мужчина подал ходатайство на условно-досрочное освобождение, которое поступило судье Хайрушевой в Уральский городской суд. Она ранее работала секретарем Жумагулова. Адвокатом осужденный нанял Фазылгалиева, который запросил за свои услуги 200 тысяч тенге. Осенью 2024 года Фазылгалиев обратился к Жумагулову с просьбой оказать содействие в предоставлении УДО своему клиенту. За это он предложил Жумагулову 200 тысяч тенге. Судья согласился.

Тогда Фазылгалиев сообщил своему доверителю, что необходимо передать судье взятку в размере 1,5 миллиона тенге. При этом адвокат решил часть взятки оставить себе. Доверитель обратился в ДКНБ, и в тот же вечер под контролем сотрудников передал Фазылгалиеву 800 тысяч тенге. Второй транш в 500 тысяч тенге доверитель передал адвокату 4 ноября. Фазылгалиев присвоил себе 1,1 миллиона тенге, а 200 тысяч тенге передал Жумагулову. Он прибыл в Уральский городской суд и разместил деньги в сейфе своего служебного кабинета. Сотрудники КНБ провели обыск в его кабинете и нашли эти деньги.

