Сегодня, 3 июня, в Таскалинском районном суде огласили приговор председателю Уральского городского суда Руслану Жумагулову.

Из материалов дела следует, что Руслан Жумагулов с целью материальной выгоды умышленно совершил тяжкое коррупционное преступление. Так, 19 июня 2024 года ранее осужденный на 14 лет за убийство и разбой мужчина подал ходатайство на условно-досрочное освобождение, которое поступило судье Хайрушевой в Уральский городской суд. Она ранее работала секретарем Жумагулова. Адвокатом осужденный нанял Нуржигита Фазылгалиева, в этом ему помог знакомый. Адвокат запросил за свои услуги 200 тысяч тенге. Однако он решил извлечь материальную выгоду и дать взятку ответственному лицу. Фазылгалиев сказал знакомому осужденного, что необходимо дать судье взятку, на что последний согласился.

29 октября Нуржигит Фазылгалиев лично обратился к Жумагулову с просьбой оказать содействие в предоставлении УДО своему клиенту. За это он предложил Жумагулову 200 тысяч тенге.

– В этой связи Жумагулов, движимый преступным умыслом, не намереваясь выполнить просьбу адвоката Фазылгалиева, и понимая, что решение указанного вопроса не входит в его должностные полномочия, под предлогом помощи последнему, решил путем обмана завладеть указанной суммой и пообещал ему оказать содействие. Хотя фактически Жумагулов на решение судьи Хайрушевой повлиять не мог, - говорится в обвинительном акте.

Далее Фазылгалиев поверив Жумагулову, сообщил своему доверителю, что необходимо передать судье взятку в размере 1,5 миллиона тенге. При этом адвокат решил часть взятки оставить себе. Доверитель обратился в ДКНБ, и в тот же вечер по контролем сотрудников передал Фазылгалиеву 800 тысяч тенге.

Второй транш в 500 тысяч тенге доверитель передал адвокату 4 ноября. Фазылгалиев присвоил себе 1,1 миллиона тенге и потратил на собственные нужды, а 200 тысяч тенге передал Жумагулову. Он прибыл в Уральский городской суд и разместил деньги в сейфе своего служебного кабинета. Сотрудники КНБ провели обыск в его кабинете и нашли эти деньги. Тем самым Жумагулов не смог довести до конца свой преступный умысел по независящим от него обстоятельствам.

Приговором судьи Алии Тебериковой Руслан Жумагулов был признан виновным по статье ст.ст.24 ч.3 - 190 «Покушение на мошенничество». Его приговорили к 2 годам 7 месяцам и 15 дням лишения свободы. Ранее Руслан Жумагулов находился под домашним арестом. После вынесения приговора судью взяли под стражу в зале суда. Отныне Жумагулову запрещено занимать должности на государственной службе.

Нуржигита Фазылгалиева суд также признал виновным по двум статьям уголовного кодекса - мошенничество и покушение на дачу взятки. Ему назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев 15 дней лишения свободы с конфискацией имущества. Его также взяли под стражу в зале суда. Фазылгалиеву в течение трех лет запрещено заниматься адвокатской деятельностью.

Сами подсудимые полностью признали вину и подписали процессуальное соглашение.

Приговор не вступил в законную силу.



