ДТП произошло 2 июня в 23:30 в районе нового моста по окружному шоссе в 7 километрах от посёлка Подстепное Теректинского района. Водитель за рулём LADA Kalina выехал на полосу встречного движения и врезался в бок «КамАЗа», после чего по инерции столкнулся с «DAV», который двигался следом за большегрузом.

Тогда в департаменте полиции ЗКО сообщили, что в результате ДТП водитель LADA Kalina от полученных травм скончался на месте, а пассажира легкового авто с различными травмами госпитализировали в реанимационное отделение Городской многопрофильной больницы.

— Пострадавшему мужчине провели операцию. Сегодня, 3 июня, он скончался в стенах больницы, — сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.

Транспорт водворили на спецстоянку. Ведётся досудебное расследование.

Фото: pixabay.com