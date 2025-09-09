Президент считает важным разобраться, почему люди уезжают из регионов в столицу.

Президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу отметил, что в Казахстане до сих пор нет единой системы учёта миграции. Это мешает качественно прогнозировать ситуацию на рынке труда и принимать эффективные решения. Правительство должно внедрить цифровую систему, которая будет отслеживать миграционные потоки как внутри страны, так и из-за рубежа. Люди массово переезжают в крупные города, перегружая инфраструктуру.

За три года население столицы выросло на 250 тысяч человек, из них почти 100 тысяч – только за прошлый год. Сейчас город реально обслуживает около 1,9 миллионов жителей, хотя официально численность составляет 1,5 миллиона. Получается, что ещё 400 тысяч человек живут вне планов развития города. Это угрожает системам тепла и воды.

— Начиная с 2022 года в Астане нуждающимся было предоставлено почти 7000 квартир, из них многодетным семьям было выдано 1380 квартир, детям-сиротам – 835, людям с особыми потребностями – 665 квартир. На фоне бездействия акимов ряда областей, пустивших излишки средств, полученных от поступления корпоративных налогов, на такие неэффективные проекты, например, выкладку брусчатки, люди естественно тянутся в столицу, где предоставляются такие социальные услуги и льготы. Данная ситуация сопровождается серьезными проблемами. В разы возросла численность социально уязвимых граждан, расходы на социальную поддержку растут быстрее доходов бюджета, а доля социальных обязательств приближается к критическому уровню, — сказал Президент.

Токаев добавил, что школы в Астане работают на пределе — каждый год городу нужно до 15 новых учебных заведений. В больницах не хватает мест, поликлиники перегружены. Вместо развития столицы акимат тратит до 60% бюджета на социальные расходы. Чтобы изменить ситуацию, нужны решительные шаги.

Важно разобраться, почему люди массово уезжают из регионов в столицу, и создать альтернативные центры притяжения в других городах. Внедрить принцип «деньги идут за гражданами», перераспределить финансирование социальных обязательств регионов».