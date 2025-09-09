По данным РГП «Казгидромет», осадков не будет. Утром на севере, востоке области туман. Ночью + 10 градусов. Ветер северо-восточный: 20 м/с.
В Атырауской области малооблачно. Без осадков. +25 градусов тепла. Ночью +17 градусов. Ветер северо-восточный: 14 м/с.
В Актюбинской области облачно с переменами. Без осадков. Днем +24 градуса, ночью +10, на востоке области дождь. Ветер северный: 10 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем составит +30 градусов, ночью +20. Ветер северо-восточный: 20 м/с.
Фото: pixabay.com