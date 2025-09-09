По данным Минздрава, эти меры помогут защитить врачей в случае конфликтных ситуаций и обеспечат дополнительный контроль за качеством оказания помощи.
Министерство здравоохранения отмечает, что безопасность медиков — приоритет наряду с развитием инфраструктуры и повышением статуса профессии. Параллельно продолжается строительство новых больниц и центров, внедрение цифровых технологий и модернизация фармацевтики.
Такие шаги призваны не только укрепить систему здравоохранения, но и создать условия, при которых врачи смогут работать спокойно и безопасно, а пациенты — получать помощь в более комфортной и защищенной среде.
Фото: pixabay.com