С 2026 года 2100 бригад скорой помощи оснастят видеожетонами, а в 644 приемных стационарах установят видеорегистраторы.

По данным Минздрава, эти меры помогут защитить врачей в случае конфликтных ситуаций и обеспечат дополнительный контроль за качеством оказания помощи.

Министерство здравоохранения отмечает, что безопасность медиков — приоритет наряду с развитием инфраструктуры и повышением статуса профессии. Параллельно продолжается строительство новых больниц и центров, внедрение цифровых технологий и модернизация фармацевтики.

Такие шаги призваны не только укрепить систему здравоохранения, но и создать условия, при которых врачи смогут работать спокойно и безопасно, а пациенты — получать помощь в более комфортной и защищенной среде.

Фото: pixabay.com