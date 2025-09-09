Семь человек преодолели дистанцию в 50 километров.

Впервые в ЗКО прошёл на 50 км — Aksai Trail Run 2025.

7 сентября участники вышли на старт в Миргородском заказнике в 5:45 утра. На дистанцию Aqbulaq Ultra 50 зарегистрировались 8 человек. До финиша дошли 7, один сошёл на 14-м километре. Забег организовали акимат и отдел спорта Бурлинского района вместе с беговым клубом Aqjaiyq Run Club.

Для участников это было больше, чем просто километры. Это — смелость, дисциплина и вера в себя. Они стали первыми, кто вписал свои имена в историю ультрабега в ЗКО. По словам организаторов, маршрут пролегал по тропам древнего моря, среди меловых холмов и степей, и стал настоящим испытанием для тела и духа.

К слову, Уральск давно считается беговым городом. Здесь регулярно проходят марафоны и массовые забеги. Более того, в городе есть марафонец, который недавно преодолел 180 км, а до этого — целых 230 км.



