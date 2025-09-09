В Уральске самые низкие цены на новое жилье.

Бюро национальной статистики опубликовало данные о ценах на недвижимость в Казахстане за август. Лидером по дороговизне на первичном рынке стал Алматы, где квадратный метр при покупке жилья стоит в среднем 647 тыс. тенге. Далее идут Астана — 619 тысяч и Атырау — 522 тысячи.

Самое доступное новое жильё можно найти в Уральске (295 тысяч), Актобе (310 тысяч) и Кокшетау (333 тысячи). На вторичном рынке самые дорогие квартиры также в Алматы (693 тысячи за квадратный метр), Астане (664 тысячи) и Атырау (486 тысяч). Самые низкие цены зафиксированы в Кызылорде (315 тысяч), Кокшетау (337 тысяч) и Актау (339 тысяч).

Аренда жилья дороже всего обходится в Алматы — 5 390 тенге за квадратный метр. В Астане и Караганде средняя цена аренды составляет 5 172 и 4 548 тенге. Самые бюджетные варианты предлагают Тараз (2 285 тенге), Туркестан (2 609 тенге) и Кызылорда (2 867 тенге).

За год (август 2025 к августу 2024) цены на жильё в стране заметно выросли. На вторичном рынке рост составил 8,8%, на первичном — 11,3%, аренда подорожала на 8,5%. Сильнее всего за год первичное жильё подорожало в Павлодаре, Кызылорде и Алматы. На вторичном рынке лидерами роста стали Актобе, Павлодар и Алматы. Цены на аренду быстрее всего росли в Актобе, Кокшетау и Жезказгане.

Если говорить только про август, то за месяц перепродажа квартир подорожала на 1,2%, новое жильё — на 1,9%, а аренда — на 1,7%. На первичном рынке больше всего выросли цены в Астане (+3,9%), Актау (+3,7%) и Уральске (+3,1%). На вторичном — в Усть-Каменогорске, Шымкенте и Уральске (+3,2%). По аренде лидируют Туркестан, Астана и Караганда.

Ранее мы писали о том, сколько стоит аренда жилья для студентов. Наиболее востребованный вариант для студентов — однокомнатные квартиры. По данным сайтов Krisha.kz и OLX.kz, средняя цена сейчас держится в пределах 120–160 тысяч тенге в месяц.

Таблица данных Бюронацстатистики



