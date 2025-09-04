Новый учебный год — традиционный пик спроса на жильё в областном центре. Тысячи студентов возвращаются в город или приезжают впервые, и рынок аренды реагирует мгновенно: цены растут, а выгодные варианты уходят буквально за день.

Отметим сразу, что не все арендодатели впускают студентов в свои квартиры. Корреспонденты «МГ» обзвонили десятки владельцев жилья, и только шестеро оказались готовы сдать свои квартиры студентов. Из них трое поинтересовались девушки будут жить или юноши. Одна женщина и вовсе пригрозила, что живет в соседней квартира и «в случае чего - с чемоданами на выход!».

Итак, наиболее востребованный вариант для студентов — однокомнатные квартиры. По данным сайтов Krisha.kz и OLX.kz, средняя цена сейчас держится в пределах 120–160 тысяч тенге в месяц. В Зачаганске или удалённых районах можно найти варианты от 110–120 тысяч тенге, а в центре или в новостройках цены достигают 170–190 тысяч тенге. При этом арендодатели готовы впустить максимум троих студентов.

Для двух–трёх соседей оптимально арендовать двушку. Большинство объявлений в сентябре 2025 года выставлены в диапазоне 150–200 тысяч тенге. Более бюджетные варианты встречаются за 120–140 тысяч тенге, но они обычно расположены дальше от центра или с простым ремонтом. В новых домах и в центре цена может превышать 210–250 тысяч тенге.

Самый доступный сегмент — комнаты и подселение. Здесь диапазон широкий: от 35–70 тысяч тенге на человека, иногда встречаются минимальные цены от 15 тысяч тенге, но чаще всего речь идёт о проживании в частном доме «при хозяйке». Отдельные комнаты «со всеми удобствами» могут стоить до 100 тысяч тенге.

Помимо аренды, стоит учитывать коммунальные расходы. В среднем они составляют 25–40 тысяч тенге в месяц, причём зимой счета соответственно будут выше.

Традиционно именно в августе–сентябре аренда дорожает. По данным аналитиков, прошлым летом в Уральске зафиксирован один из самых заметных скачков цен по Казахстану — более 3% за два месяца. В этом году ситуация повторяется: чем ближе к началу учёбы, тем дороже аренда.

Фото: pixabay.com