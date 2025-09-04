Продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Атырауского нефтеперерабатывающего завода (ТОО «АНПЗ»).

3 сентября была организована экскурсия для ветеранов предприятия. Гости посетили производственные площадки, где ознакомились с текущей деятельностью завода, его достижениями и планами на ближайший период.

Поздравляя ветеранов с юбилеем, генеральный директор ТОО «АНПЗ» Куаныш Бишимов подчеркнул, что их труд и профессиональный опыт являются основой нынешних достижений предприятия.

Особый интерес у ветеранов вызвало посещение обновленного музея завода, где они с теплотой вспоминали свои трудовые годы и ознакомились с уникальными экспонатами, отражающие различные этапы развития АНПЗ.

Праздничное мероприятие продолжилось в банкетном зале ABK Hall, где состоялась презентация документального фильма «Даңқ жолы. Таспадағы тарих» и книги «Данқ жолы. Суреттер сөйлейді».

Документальный фильм, созданный с использованием технологий искусственного интеллекта, повествует о становлении первого в Казахстане нефтеперерабатывающего завода в годы Великой Отечественной войны, его развитии в советский период, модернизации в годы независимости и трансформации в современное инновационное предприятие. В фильме представлены эксклюзивные интервью министра энергетики РК Ерлана Аккенженова, председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Асхата Хасенова, генерального директора АНПЗ Куаныша Бишимова, а также ветеранов завода, авторитетных экспертов отрасли и общественных деятелей. Они рассказали о вкладе завода в энергетическую безопасность страны, его стратегической роли для экономики Казахстана и перспективах дальнейшего развития. Неопубликованные ранее исторические фотографии были обработаны с помощью ИИ и представлены зрителям в обновлённом виде. В фильме также использованы ценные архивные видеокадры Золотого фонда.

Юбилейная книга, выпущенная на казахском, русском и английском языках тиражом 1 000 экземпляров, также представляет собой уникальное хранилище памяти. Особое внимание в ней уделено малоизвестным фактам, выявленным на основе архивных документов. В книге подробно рассказывается о казахстанцах, принимавших участие в строительстве завода. Также собрана информация о работниках, включая отважных женщин, самоотверженно трудившихся на производстве.

Книга не является энциклопедической. Текст максимально лаконичен, но в то же время содержателен. Чтобы глубже передать дух производства, в издание вошли ключевые фрагменты интервью с ветеранами завода, высококлассными специалистами и партнёрами. Основной акцент сделан на фотоматериалы — 80% книги составят редкие фотографии, которые ранее нигде не публиковались. Они были собраны из фондов Атырауского областного историко-краеведческого музея и Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписи в Алматы. Дополнительно использованы материалы из личных архивов ветеранов и специалистов, в разные годы участвовавших в модернизации предприятия. Часть ценных сведений и редких фотографий получена из семейных архивов ветеранов предприятия.



«Это не просто памятные материалы, это живая история нашего завода, отражение труда, преданности и мастерства многих поколений работников. Для нас важно не только чтить историю, но и передавать её будущим поколениям, воспитывать гордость за профессиональный труд и ответственность за развитие отрасли. Сегодняшнее мероприятие — это дань уважения каждому, кто внес свой вклад в становление и развитие завода. Благодарю всех ветеранов, сотрудников и авторов проектов за бесценный труд. Пусть история нашего завода вдохновляет нас на новые достижения», — сказал Куаныш Бишимов.





От имени ветеранов слова поздравления и благодарности выразил проработавший на АНПЗ более 16 лет Эрик Югай.

«Я пришёл на завод в 1972 году. Тогда здесь трудились люди с большим жизненным и профессиональным опытом, многие из которых прошли войну. Мне выпала честь работать бок о бок с выдающимися специалистами. Сегодня Атырауский НПЗ является одним из самых современных и технологически оснащённых предприятий страны. Новому поколению заводчан желаю достойно продолжать наше дело, трудясь во благо отрасли и страны», - сказал ветеран завода.

Мероприятие завершилось концертной программой с участием известных артистов региона. Ветеранам были вручены памятные подарки, приуроченные к 80-летию.





Пресс-служба ТОО «АНПЗ»