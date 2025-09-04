Также в Уральске завершается укрепление набережной реки Урал.

В министерстве ЧС РК сообщили, что в области активно готовятся к весенним паводкам. Чтобы снизить риск затоплений и защитить населённые пункты, проводят инженерные и профилактические работы.

Уже построено 10 километров защитных дамб вдоль рек Урал, Чаган и Деркул. В Уральске завершается укрепление набережной реки Урал, а в Каратобинском районе чистят русла рек Калдыгайты и Жаксибай. В селе Таскала очистили арычные каналы, которые принимают талые воды.

До конца года планируется завершить ещё 17 проектов. Всего на 2025 год предусмотрено 35 мероприятий: 13 уже выполнены, остальные в работе. Особое внимание уделяется строительству и ремонту арыков, а также расширению водопропускных труб на дорогах. Все эти меры должны помочь снизить угрозу паводков и обеспечить безопасность жителей весной.

Напомним, что в паводок 2024 года в регионе от паводка пострадало 9 224 человека. Это было одним из самых мощных паводков за последние 30 лет. Спасатели и волонтеры круглосуточно складывали мешки с песком в девяти районах области чтобы защитится от воды. Режим ЧС был объявлен в Уральске и нескольких районах области. За время паводка в селах пало 2 399 голов скота. Пять тысяч гектар посева пришли в негодность. По итогам технического обследования 2828 домов признаны не пригодными для проживания. Все пострадавшие получили помощь, а владельцам этих домов выдали новое жилье.