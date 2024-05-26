В пресс-службе областного акимата сообщили, что в ходе встречи с дачниками Уральска были подняты вопросы, касающиеся механизмов возмещения ущерба, нанесенного стихией.

Аким области отметил, что в регионе действует специальная оперативная группа по правовым вопросам, возникающим со стороны населения, пострадавшего от паводка, и население может обратиться к данной рабочей группе в индивидуальном порядке.

— На основании обращений жителей по области 9 224 семьям, пострадавшим от паводка, оказана социальная помощь в размере 100 месячных расчетных показателей, на общую сумму 3,4 млрд тенге. Теперь, согласно заключению комиссии по расчету ущерба, продолжаются выплаты в размере 150 МРП, — сказал Нариман Турегалиев.

В ходе встречи аким области также отметил, что жителям, чьи дачные строения являются единственным жильем, в рамках закона будут предоставлены дома.

Глава региона пояснил, что у подавляющего большинства собравшихся дома на даче оформлены документально на близких родственников, в связи с чем, поскольку на их имя имеется жилье, обращения таких граждан будут рассматриваться в рамках закона индивидуально.

Оперативная группа, которая оказывает правовое консультирование пострадавшим от паводка жителям, работает в Центре приема граждан города Уральска по улице Сарайшык, 47.