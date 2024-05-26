25 мая в общеобразовательной школе №46 имени Бауыржана Момышулы открыли кадетский класс. Кабинету присвоено имя погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции сержанта полиции Мумбаева Ивата Кубайдоллаевича.

В церемонии открытия приняли участие сестра сотрудника полиции Светлана Кубайдуллаевна, руководитель управления образования ЗКО Айгуль Мынбаева, заместитель начальника ДП ЗКО Нурмахан Жалгасов, сотрудники полиции, бывшие сослуживцы, коллектив школы и учащиеся.

— За годы независимости в борьбе с преступностью в нашей области погибли 32 сотрудника полиции. Преклонение перед их подвигом — священный долг последующих поколений. От имени департамента и от себя благодарю родителей сотрудников органов внутренних дел, которые воспитали достойных граждан нашей страны, чьи дети погибли при выполнении своих служебных обязанностей, при обеспечении правопорядка и борьбе с преступностью. Имена погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников навсегда останутся в памяти соотечественников, — отметил полковник полиции Нурмахан Жалгасов.

По словам заместителя начальника ДП ЗКО, основной целью класса является всестороннее развитие учеников. Дать им качественное образование и образцовое воспитание. Подготовить учащихся к гражданской и военной службе, повысить уровень образования и культуры. Теоретические знания полученные в кадетском классе помогут при поступлении на службу в правоохранительные органы или органы внутренних дел.

Сестра героически погибшего полицейского поблагодарила присутствующих за то, что ее брат не был забыт.

— Для меня сегодняшний день очень волнительный. Героический поступок моего брата будет для ребят примером. Ребята поступившие в кадеты, проявляя свой героизм, берегите себя. Цените жизнь, пусть вас впереди ждет успех. Спасибо, что увековечили память моего брата, — сказала сестра погибшего полицейского.

Мумбаев Иват Кубайдуллович родился 23 сентября 1969 года в Уральске. В 1984 году закончил школу и поступил учиться в професcионально-техническое училище № 6 на помощника машиниста тепловоза. В 1987 году поступил на работу в локомотивное депо на должность слесаря. В 1988 году был призван в армию, где был командиром стрелкового подразделения. В 1990 году вернувшись со службы был принят на работу милиционером в Медвытрезвитель города Уральск. Проходил службу командиром отделения в мотострелковых войсках.

За время работы характеризовался, как ответственный добросовестный сотрудник. В 1990 году Ивату Мумбаеву было присвоено специальное звание «сержант милиции».

4 января 1992 года в 22:20 экипаж спецмашины медицинского вытрезвителя Уральского ГОВД следовал по улице Дзержинского в сторону улицы Фурманова. На пересечении улиц милиционеры задержали троих за распитие алкоголя в общественном месте. Один из них был водворен в автомашину, а двое других оскорбив милиционеров, пытались скрыться. Мумбаев преследовал нарушителей, один из них неожиданно остановился и дважды ударил его ножом. От полученных ран сержант милиции скончался, не приходя в сознание.

Имя Мумбаева Ивата Кубайдулловича внесено в списки памяти, которые находятся в музее ДВД ЗКО.

Фото Жулдызхан Лось.



