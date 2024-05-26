По информации департамента полиции города Актобе к ним обратились две женщины с заявлением о мошенничестве. По их словам, в начале года они находились в перинатальном центре, где одна из рожениц предложила помощь в оформлении беззалогового кредита на 5 миллионов тенге. Подозреваемая попросила оплатить услуги "помогаек", что обошлось в 90 тысяч тенге. Ничего не подозревая, обе женщины перевели ей на карту требуемую сумму. В итоге они остались без денег.

Сотрудникам полиции не составило труда найти подозреваемую в мошенничестве — ей оказалась 34-летняя жительница областного центра. Сейчас по факту мошенничества ведётся досудебное расследование.



