Арестом до 50 суток будут наказывать за вандализм в Казахстане

Депутаты мажилиса разобрали нормы по ужесточению наказания за вандализм, сообщается в телеграм-канале парламента. Согласно поправкам, за осквернения зданий, мест общего пользования и уничтожения чужого имущества взрослых будут наказывать по статье 294 «Вандализм».

— Наказываться будут штрафом от 100 МРП до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до 50 суток; за загрязнение мест общего пользования, парков, скверов штраф увеличен в 2 раза – 10 МРП, а при повторе – 20 МРП, — рассказал в своем докладе руководитель рабочей группы депутат Марат Башимов.

Напомним, что осенью прошлого года трое подростков прыгали по монументу на площади Абая в Уральске. Мальчишки пинали его и выполняют акробатические трюки.