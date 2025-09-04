При землетрясении в Афганистане погибли более 800 человек.

В МИД прокомментировали информацию о казахстанцах в сейсмоопасном Афганистане

Как пишет пишет Al Jazeera, всего пострадали не менее 2800 человек. Ожидается, что эти цифры возрастут в ближайшие часы и дни по мере обнаружения новых жертв. Это отметила представитель Красного Креста Хома Надер.

Точный масштаб ущерба на востоке Афганистана пока неизвестен, спасатели добрались не до всех. Им приходится учитывать риски, включая небезопасные дороги и работу во время афтершоков.

Представитель Талибана заявил, что существует острая необходимость в полевых госпиталях, жилье, продовольствии и чистой воде.

Ситуацию прокомментировал замминистра иностранных дел Алибек Куантыров. Как передаёт Zakon.kz, среди погибших и пострадавших от землетрясения в Афганистане казахстанцев нет. Посольство держит вопрос на контроле.

Фото: pixabay.com