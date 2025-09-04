Как сообщили в пресс-службе суда Жамбылской области, в апреле 2025 года подсудимый, находясь по своему адресу проживания в селе Кордай, в состоянии алкогольного опьянения совершил в отношении собственной шестилетней дочери насильственные действия сексуального характера.

Вина мужчина доказана его собственными показаниями, показаниями малолетней потерпевшей, а также законного представителя малолетней потерпевшей и свидетелей, заключениями экспертов, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

Прокурор просил назначить подсудимому пожизненное лишение свободы. Потерпевшая сторона заявила, что не простила осужденного и просила наказать по закону. Сам педофил полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч.4 ст.121 УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кроме этого, он должен будет выплатить моральную компенсацию потерпевшей в пять миллионов тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Аналогичное наказание получил 21-летний студент юрфака. Его признали виновным в изнасиловании и других насильственных действиях в отношении детей 12 и 13 лет.