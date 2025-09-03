Гособвинитель просил назначить молодому человеку пожизненное лишение свободы и запрет навсегда работать в сфере образования и с несовершеннолетними. Родители пострадавших поддержали эту позицию. Сам обвиняемый вину отрицал и просил оправдать его. Суд признал студента виновным и назначил ему пожизненное лишение свободы с пожизненным запретом на работу с детьми. Наказание он будет отбывать в учреждении чрезвычайной безопасности. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, что в ЗКО сообщалось о похищении и изнасиловании 6-летней девочки. В департаменте полиции не подтвердили и не опровергли информацию. Стражи порядка отметили, что 22 августа 2025 года в 21:20 в дежурную часть Таскалинского районного отдела полиции поступило заявление от жительницы посёлка Таскала о пропаже её ребёнка. По словам заявительницы, ребёнок ушёл в магазин с её знакомым и не вернулся.