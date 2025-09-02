Сотрудники казахстанских банков похищали людей и оформляли на них кредиты

Прокуроры Акмолинской области завершили расследование дела в отношении организованной преступной группы, которая занимались похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов.

В ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны. Среди них – сотрудник центрального аппарата Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также работники ряда банков («Kaspi Bank», «Forte Bank», «Евразийский Банк», «Jusan bank»), при участии которых на протяжении более 5 лет совершались мошеннические действия.

Жертвами преступлений стали 348 граждан Республики, ущерб составил 3,7 млрд тенге.

Следствие выявило имущество, приобретенное на преступные деньги, квартиры и земельные участки в Алматы, дорогие автомобили, крупные суммы наличных. Общая стоимость изъятого – 2,7 млрд тенге.

Все участники группы задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Иная информация в соответствии с ч.1 ст.201 УПК разглашению не подлежит.

Фото: pixabay.com