Судоисполнители похитили деньги взыскателей: половину они потратили на азартные игры

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Астаны, два частных судебных исполнителя похитили деньги, предназначенные для погашения административных штрафов.

На протяжении двух лет вместо исполнения судебных актов и пополнения государственной казны, они злоупотребляя своими полномочиями, присвоили деньги и растратили их на свои личные цели, в том числе на участие в азартных играх.

Потерпевшими оказались как физические, так и юридические лица. Общий ущерб составил свыше 26 млн тенге. В отношении судоисполнителей провели досудебные расследования, после чего они полностью возместили ущерб.

По результатам расследования уполномоченный орган примет меры по лишению их лицензий.

Прокуроры рекомендуют использовать искусственный интеллект для того, чтобы перечислять суммы задолженностей непосредственно взыскателям и рассчитывать исполнительную санкцию.