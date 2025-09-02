Сколько иностранцев приедут на матч «Кайрата» и «Реала» в Алматы

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 2 сентября 2025 года в кулуарах правительства поделился ожиданиями от выхода в Лигу чемпионов алматинского «Кайрата», передаёт корреспондент Zakon.kz.

Министр назвал предстоящий матч с мадридским «Реалом» событийным туризмом.

– До этого мероприятия проводились, мы увидели, что наша инфраструктура готова проводить мероприятия такого масштаба. Тем более приедет самая сильная команда – «Реал», и есть свои квоты по линии УЕФА, – сказал Мырзабосынов.

По его словам, на матч с «Реалом» ожидается приезд примерно 4-5 тысяч туристов.

– Сегодня наш футбол набирает обороты, наша инфраструктура подходит по всем стандартам. Поле готово, стадион четвёртой категории по оценке УЕФА. Вы увидели, как спорт объединяет и подаёт надежды людям. Это передаётся и на другие виды спорта. Если мы привезём мировую науку и вложим в наших спортсменов, будем создавать академии, то с нашим духом народа и характером спортсменов мы будем завоёвывать высокие места, – заключил министр.

Напомним, 27 августа казахстанский «Кайрат» по пенальти обыграл шотландский «Селтик» со счётом 3:2.