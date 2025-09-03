На 11 проектов выделили 5,5 миллиарда тенге.

Для сел ЗКО из специального госфонда выделили 5,5 миллиарда тенге на строительство и реконструкцию систем водоснабжения. Об этом сообщили в правительстве Казахстана. Из общей суммы 4,3 миллиарда направят на девять объектов. Ещё 1,8 миллиарда пойдет на строительство магистральных водопроводов с новой веткой к трём селам Каратобинского района — Толен, Сауле и Каракамыс. Там живёт более 1,7 тысячи человек.

2,5 миллиарда пойдет на прокладку сетей водоснабжения в восьми сёлах Теректинского, Каратобинского и Байтерекского районов. Ранее 1,2 миллиарда уже направили на водоснабжение села Кирсаново в Байтерекском районе и на реконструкцию Урдинского группового водопровода в Жанибекском районе. Сейчас эти работы выполнены на 60%.

Все эти проекты реализуются по поручению президента — обеспечить 100% населения страны качественной питьевой водой. По данным министерства промышленности и строительства, в городах области этот показатель уже достиг 100%, в селах — 97%. В целом, из Спецгосфонда на строительство более 400 социальных объектов направлено 375 миллиардов тенге. Это школы, больницы, спорткомплексы и водопроводы. 44 объекта уже построены и работают для жителей.

Напомним, что также в регионе идет активное строительство школ. За последние три года в области появилось 26 школ. Они рассчитаны на более чем семь тысяч мест.

Фото с телеграмм-канала правительства



