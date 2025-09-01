Аким области Нариман Турегалиев поздравил педагогов с началом учебного года на августовской конференции и отметил, что за последние три года в области построили 26 школ на 7526 мест.

Аким области Нариман Турегалиев на августовской конференции поздравил педагогов с началом учебного года и отметил, что за последние три года в области построили 26 школ на 7526 мест. Среди них: 16 школ – за счёт инвестиций компании КПО, 7 – из местного бюджета и 3 – в рамках национального проекта «Школы будущего».

— Финансирование сферы образования по сравнению с 2022 годом увеличилось на 46% и составило 207 миллиардов тенге. На каждого школьника теперь приходится 1,3 миллиона тенге расходов, — отмечает глава региона.

Нариман Турегалиев дал несколько поручений на конференции по разным сферам улучшения сферы образования.

По профессиональному образованию – разработать комплексную программу по развитию системы профессионального образования с интеграцией студентов колледжей в производственный процесс;

По сельским школам – принять меры по сохранению школ, развитию инфраструктуры и созданию условий для бизнеса;

По дополнительному образованию – открыть новые центры и оснастить сельские школы современным оборудованием;

По школьному буллингу – увеличить зарплаты сотрудников Центра психологической поддержки на 30% и выделить отдельный транспорт для работы психологов.

Глава региона уделил особое внимание педагогам, добившимся успехов в международных олимпиадах и конкурсах, а также учителям, удостоенным высоких государственных наград. Аким области подчеркнул, что учитель – это человек, который формирует будущее страны.